AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR - Haberler
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AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kiraladıkları dükkanda düzenleme yaparken elektriklerin kesilmesi sonucu kepenkleri açamayan çift içeride köpekleri ile birlikte 12 saat mahsur kaldı.

AVCILAR'da kiraladıkları dükkanda düzenleme yaparken elektriklerin kesilmesi sonucu kepenkleri açamayan çift içeride köpekleri ile birlikte 12 saat mahsur kaldı. Çaresizlik içerisindeki çifti itfaiye erleri kurtardı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Yuva Sokak'ta camcı olarak işletmek üzere bir dükkanı kiralayan çift, içeride düzenleme çalışması yapmak istedi. Yanlarına 'Şerna' isimli köpeklerini de alan Mutlu-Nazlı Yüce çifti kepenkleri indirerek içeride düzenleme yaparken dün akşam 22.00 sıralarında elektrikler kesildi. Elektrik kurumunu arayan ve her defasında birkaç saate gelecek yanıtı alan Mutlu Yüce (30) çift bugün saat 10.00 sıralarında elektriklerin yine gelmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Telefon şarjları tükenme noktasına gelen çiftin verdiği adrese kısa sürede gelen itfaiye erleri yakındaki bir iş yerinin manuel kepenk açma anahtarını alarak kepenkleri açınca içeride 12 saat mahsur kalan çift kurtarıldı. Saatler sonra dışarı çıkmanın sevincini yaşayan çift itfaiye erlerine teşekkür ederken, 'Çok kötüydü. İtfaiye son anda aklımıza geldi. Keşke daha önce arasaydık" diye konuştu.

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

AVCILAR'DA KİRALADIKLARI DÜKKANDA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR

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