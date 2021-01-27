Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir iş yerinden cam kırılarak hırsızlık yapılmasının ardından kaçan şüpheliyi çaldığı bilgisayarla yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinden zanlı İ.A.B.'nin (27) bitişikteki dükkana da hırsızlık için girdiği ve 18 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İ.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı