Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

27.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:12

Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir iş yerinden cam kırılarak hırsızlık yapılmasının ardından kaçan şüpheliyi çaldığı bilgisayarla yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinden zanlı İ.A.B.'nin (27) bitişikteki dükkana da hırsızlık için girdiği ve 18 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İ.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Avcılar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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