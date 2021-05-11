Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde motosikletin kamyonete arkadan çarparak adeta altına girdiği feci kazada 1 kişi ağır yaralanırken 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde motosikletin kamyonete arkadan çarparak adeta altına girdiği feci kazada 1 kişi ağır yaralanırken 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 01: 00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doston Rustamov yönetimindeki 34 MZ 0604 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 43 AAE 942 plakalı tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Motosiklette bulunan sürücü Doston Rustamov ve arkasındaki yolcu adeta tırın altına giren motosikletten düşerek yola savruldu. Kaza sonrası motosikletin arka kısmındaki yolcu ağır yaralanarak Florya Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklet sürücüsü Doston Rustamov olay

yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan 2 kişi kazadan herhangi bir yara almazken trafik ekipleri olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süre durdurdu. Kazaya karışan motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avcılar'da feci kaza...Motosiklet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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