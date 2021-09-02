Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
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Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı

Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da eve giren ve oturanlara korku dolu anlar yaşatan yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

AVCILAR'da eve giren ve oturanlara korku dolu anlar yaşatan yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar bahçeye açılan kapıyı açık bıraktı. Bahçeden gelen yılan içeri girerek, kalorifer peteğinin bulunduğu yerde gizlendi. Ev sahipleri tarafından fark edilen boyu 1 metreyi bulan yılan, korkuya neden oldu. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yılan yakalama operasyonu başlattı. Ev sahibinin de süpürge ile destek verdiği çalışma kısa sürede sonuç verdi. İtfaiye eri yılanı yakaladı. Yılan, doğada bırakmak üzere götürüldü.


Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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