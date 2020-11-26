Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
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Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

26.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:14

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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