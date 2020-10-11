Avcılar'da bir binanın 4. katındaki balkon çöktü

AVCILAR'da eski bir binanın 4. katındaki balkon çöktü.

AVCILAR'da eski bir binanın 4. katındaki balkon çöktü. Çökmemin yaşandığı dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan kopan beton parçaları park halindeki otomobillere hasar verdi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu Sokak'ta meydana geldi. 40 yıllık 4 katlı binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Çöken balkonun bulunduğu dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan sokağa düşen parçalar park halindeki iki otomobile hasar verdi. Çökme anında sokağın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Çökmenin yaşandığı apartmanda ikamet eden Gülseli Çetinkaya, "Geçen seneki depremde yetkilileri çağırdık. 'Hiçbir şey yok oturabilirsiniz evinizde' dediler. Sadece o balkonda ufak bir hasar vardı bugün çökmüş. Bugün bize 'evde oturamazsınız, mühürleyeceğiz diyorlar'. Depremde oturulabilir raporu verdiler bize. Şu anda özel eşyalarımızı alacakmışız. Şimdi biz ne yapacağız çoluk çocuk. Dışarıda kaldık" dedi.Bina ekipler tarafından mühürlenirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı