AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
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AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA

09.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:26
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA

AVCILAR'da bir iş yerine elinde iki bıçakla gelen ve burada kaybolduğunu iddia ettiği kardeşine ait cep telefonunun verilmesini isteyen yabancı uyruklu kişi, iş yeri sahibinin boğazına sarıldı.

AVCILAR'da bir iş yerine elinde iki bıçakla gelen ve  burada kaybolduğunu iddia ettiği kardeşine ait cep telefonunun verilmesini isteyen yabancı uyruklu kişi, iş yeri sahibinin boğazına sarıldı. İş yeri sahibinin arkadaşı tarafından elindeki bıçak tekme ile düşürülen saldırgan,  5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. Erkek giyim mağazasının önünde bir tanıdığı ile duran Erdem Ertek'in yanına gelen  yabancı uyruklu kişi,  kardeşinin bir gün önce mağazanın önünde cep telefonunu düşürdüğünü, bu telefonun da iş yerindeki bir kişi tarafından alındığını iddia etti. Cep telefonunun verilmesini isteyen eli bıçaklı kişi,  Erdem Ertek'i koluyla boğazından tutarken, tehdit etmeye başladı. Dehşet anlarını gören mağaza sahibinin arkadaşı Salih Koçak, saldırgana tekme atarak elindeki bıçağı düşürdü. Yabancı uyruklu kişi bunun üzerine panik içerisinde kaçmaya başladı. Ertek ve Koçak'ın peşine düştüğünü gören şüpheli çarşı içindeki merdivenleri çıkarak iş yerinin yan tarafına geçti ve  metre yükseklikten yolda yürüyen bir kadının hemen yanına atlayarak kaçtı. Kadın neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı. Büyük şok yaşayan Erdem Ertek, bu kişiyi daha önce hiç görmediğini, mağazaya gelince gayet sakin dille kendisine yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylediği sırada saldırıya maruz kaldığını söyledi. Ertek, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, saldırganın bulunmasını isterken, savcının isteği üzerine doktor kontrolünden geçirildi.

AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA
AVCILAR'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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