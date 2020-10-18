Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı
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Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı

18.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:04

Avcılar'da 2 komşu arasında 'araç yerime park ettin' meselesi yüzünden çıkan baltalı kavgada karı-koca yaralanmıştı. Olayla ilgili dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 komşu arasında 'araç yerime park ettin' meselesi yüzünden baltalı kavga çıktı. Kavgada karı-kocanın baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 kişi ise gözaltına alınmıştı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, komşuların birbiriyle kavga etmesi şahıslardan birisinin diğerine baltayı vurması yer aldı.

Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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Haber Yorumları (3)
ALİ: Şimdi bu adam çıkıp bu sokak köpeklerinin her birini teker teker vurduğunda suçlu mu olacak
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ALMANYA: erkeklikmi bu Allah cezanizi versin
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ALMANYA: sanki ermeniye vuruyorlar yaziklar olsun
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500
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