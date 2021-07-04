AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU
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AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da hareket halindeki bir otomobilden ateş edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri aracı durdurdu.

AVCILAR'da hareket halindeki bir otomobilden ateş edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri aracı durdurdu. Araçta 3'ü kuru sıkı olmak üzere 6 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde hareket halindeki bir otomobilde gece silahla ateş edildi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri bunun üzerine aracı takibe alarak Osmanağa Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan G.Y. gözaltına alındı. Savcılıktan alınan arama kararı ardından araçta şarjörleri ile birlikte ruhsatsız 3 tabanca 3 kuru sıkı tabanca şarjör ve 26 fişek, uyuşturucu İçiminde kullanılan aparat ve 10,21 gr uyuşturucu madde ele geçirildi Yakalanan çok sayıda suç kaydı bulunan G.Y. hakkında 6 bin 136 sayılı kaçakçılıkla mücadele ve narkotik madde suçlarından işlem yapıldı.

AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU
AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU
AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU
AVCILAR'DA ATEŞ AÇILAN OTOMOBİLDE 6 TABANCA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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