AVCILAR'DA 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'da binanın çatısında başlayan yangın bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki çatıda hasar meydana geldi.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi 651 Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çıkan yangın bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 cepheden alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Bir başka bina sahibi evinin çatısına çıkaran hortumla alevlere su sıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında da büyük çapta hasar meydana geldi.