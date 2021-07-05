Avcı İlk Kehanet Filmi

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcı İlk Kehanet Filmi

Avcı İlk Kehanet Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Avcı İlk Kehanet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Avcı İlk Kehanet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Avcı İlk Kehanet, bir kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis, birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Onur Aldoğan

Oyuncular: Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Filiz Cercis, Vahdet Çakar, Ferzan Hekimoğlu, Levent Sülün, Aylin Eren, Turgay Baydur, Bülent Çetinaslan, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Avcı İlk Kehanet

Yapımcı Firma: Onn Medya

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.10.2021

Avcı İlk Kehanet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ali Babacan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Seray Kaya Civan Canova Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcı İlk Kehanet Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:04:25. #1.15#

title