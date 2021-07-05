Avcı İlk Kehanet Filmi
Avcı İlk Kehanet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Avcı İlk Kehanet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Avcı İlk Kehanet, bir kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis, birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkar.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Filiz Cercis, Vahdet Çakar, Ferzan Hekimoğlu, Levent Sülün, Aylin Eren, Turgay Baydur, Bülent Çetinaslan, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Avcı İlk Kehanet
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.10.2021
Avcı İlk Kehanet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com