Avax Coin yorum - 9 Mart - Avalanche (AVAX), TUSD'yi DeFi merkezli katman 1 blok zincirinde yerel bir stabilcoin varlığı yapmak için True USD ile orta

AVAX COİN YORUM

Avalanche (AVAX), TUSD'yi DeFi merkezli katman 1 blok zincirinde yerel bir stabilcoin varlığı yapmak için True USD ile ortaklık kurdu. Ayrıca Avalanche, OIN Finance'te listelenmiştir. Bu, stabilcoin basmak için teminat olarak AVAX tokenlerini kullanmayı mümkün kılacaktır.

Piyasadaki en hızlı Blockchain'lerden biri

Avalanche, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Emin Gün Sirer tarafından, Bizans Hata Toleransı gibi klasik fikir birliği modellerinin faydalarını, ilk olarak Bitcoin blok zinciri tarafından tanıtılan Nakamoto mutabakatı ile birleştirme vizyonuyla 2018 yılında kuruldu.

Çoklu zincir ağlarında, her zincir EVM veya WASM gibi bir sanal makinenin ayrı bir örneğini çalıştırır. Bu, saniyenin altında işlem süreleri ve anında kesinlik ile saniyede 4500 işlem gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

Önde gelen yatırımcılardan 18 milyon dolarlık VC fonu toplayan Avalanche, AVAX tokenini başlattı ve Temmuz 2020 token satışında 4,5 saatin altında 42 milyon dolar daha artırdı. Avax ana ağı kısa bir süre sonra, Eylül 2020'de yayına girdi.

Şubat 2021'de Avalanche/ Ethereum köprüsü açıldı.

Bu, Ethereum kullanıcılarının ERC-20 ve ERC-721 tokenleri gibi varlıklarını Avalanche'a taşımasına olanak tanır.

Akademik Ortaklıklar Latin Amerika'ya uzanıyor

Güçlü bir akademik figür olan Prof. Sirer ile Avalanche, Şili Blockchain Akademisi ve Güney Amerika merkezli LACChain Alliance ile inşa etti. Ayrıca Blockchain Araştırma Enstitüsü ve Blockchain Game Alliance'ın ortaklarıdır.

DeFi sektöründe, Avalanche'ın Union (sigorta), Torque (borç verme), Prosper (tahmin pazarları), Securitize (varlık belirteçleri) ve Frontier ve Yield (DeFi toplayıcıları) ile birkaç ekosistem üyesi vardır. Blockchain oyunlarına odaklanan bir yatırım şirketi olan Polyent Games ile NFT sektörüne de girmeye başlıyorlar.

True USD ve OIN Finance'in yanı sıra Avalanche, Türk Lirası ile desteklenen BiLira stablecoin'e de ev sahipliği yapıyor.

Encode Club ile Hızlandırıcı Oluşturma

Polkadot ve Binance arasında Encode Hack Club hackathon'un ana sponsorlarından biri olduktan sonra Avalanche, on haftalık bir hızlandırıcı programı hazırlamak için bir kez daha Encode ile ortak oldu.

Encode dünya çapında 75'ten fazla üniversite ile birlikte çalıştığından, hızlandırıcı esas olarak öğrencileri ve mezunları hedefliyor, ancak prensipte henüz fon toplamayan herhangi bir blok zinciri başlangıcına açık. Katılımcılar 4000 sterlinlik bir burs alacaklar ve son satış konuşmalarından sonra Avalanche hibesi için başvurma veya Encode Invest'ten fon toplama fırsatına sahip olacaklar.

Encode Avalanche Club Accelerator, çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Nisan'dan Jund 2021'e kadar devam edecek. Başvurular şu anda 28 Mart'a kadar açık.