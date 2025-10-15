Haberler

Ava Yaman Türk mü, Taşacak Bu Deniz Eleni aslen nereli?

Ava Yaman Türk mü, Taşacak Bu Deniz Eleni aslen nereli?
TRT 1'in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz'de "Eleni" karakterine hayat veren genç yetenek Ava Yaman, başarılı performansı ve ekrandaki doğal uyumuyla izleyicilerin beğenisini topladı. İsminin yabancı kökenli olması nedeniyle sıkça "Türk mü?", "Nereli?" ve "Kaç yaşında?" gibi sorular yöneltilen oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Ava Yaman kimdir, kökeni nerelidir?

Genç oyuncu Ava Yaman, son dönemde televizyon dünyasında adını duyuran yeni yüzlerden biri olarak dikkat çekiyor. 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yaman, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmış ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ava Yaman Türk mü, Taşacak Bu Deniz Eleni aslen nereli?

AVA YAMAN TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Yaman, eğitim hayatını sürdürürken bir yandan da profesyonel projelerde yer alarak kariyerine erken yaşta adım atmıştır. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik bünyesinde sürdüren genç isim, kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çeken yeni yüzlerden biri haline gelmiştir. Farklı karakterleri başarıyla canlandıran Ava Yaman, genç yaşına rağmen oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Ava Yaman'ın televizyon serüveni 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Bir Derdim Var dizisiyle başlamıştır. Bu projede "Özge" karakterine hayat veren Yaman, performansıyla izleyicilerden tam not almıştır. Başarılı çıkışının ardından TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz adlı dizide "Eleni" karakteriyle yeniden kamera karşısına geçmiştir. Her iki yapımda da doğal oyunculuğu ve sahne hâkimiyetiyle öne çıkan Yaman, televizyon sektöründe istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.

