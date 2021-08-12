Av tüfeği ile öldürülen gencin cesedi sokakta bulundu

Osmaniye'de bu sabaha karşı sokakta av tüfeği ile öldürülmüş olarak bir gencin cesedi bulundu.

Osmaniye'de bu sabaha karşı sokakta av tüfeği ile öldürülmüş olarak bir gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Rızaziye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bir işyerinin önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri,yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa İnaltekin olduğu belirlendi. Gencin cesedi hastaneye kaldırılırken polis Mustafa İnaltekin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak için çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı