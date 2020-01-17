: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF AKSİS ekranı

17.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:51

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019-2020 güz dönemi final sınavları, öncekis ınava göre daha erken açıklandı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla AUZEF güz dönemi final sınva sonuçları gece yarısından sonra erişime açıldı. İşte, AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019-2020 güz dönemi final sınavları 11-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. Sınavın ardından AUZEF final sınavı sonuçları beklenirken, sonuçlar üniversitenin resmi adresinden yayımlandı.

AUZEF final sınav sonuçları için tıklayın...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları üniversitenin https://aos.istanbul.edu.tr/login adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılarak öğreniliyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarının hemen ardından bütünleme sınavlarının tariheri sorgulanıyor. AUZEF bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2020 günlerinde yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yani AUZEF, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılında Uzaktan Eğitim, 2011 yılı başlangıcıyla da Açık Öğretim kapsamında öğrenci alımına başlayan AUZEF bu bakımdan Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir. 2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunuyor. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim şeklindedir.

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