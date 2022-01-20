AUZEF bütünleme sınavları online mı sorusu Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), öğrencileri tarafından merak konusu oldu. AUZEF'in yaptığı duyuru ve öğrencilerine gönderdiği SMS'lerden sonra öğrenciler AUZEF bütünleme sınavları online mı? AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi, ne zaman? AUZEF çevrim içi ne demek? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Auzef bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konu hakkında açıklama yaptı. AUZEF bütünleme sınavları online mı sorusu Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), öğrencileri tarafından merak konusu oldu. AUZEF'in yaptığı duyuru ve öğrencilerine gönderdiği SMS'lerden sonra öğrenciler AUZEF bütünleme sınavları online mı? AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi, ne zaman? AUZEF çevrim içi ne demek? sorularına yanıt aradı. İşte ayrıntılar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

AUZEF bütünleme sınavları hakkında İstanbul Üniversitesi AUEZEF açıklaması şu şekilde:

Değerli Öğrencimiz,

Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır. Duyurular için resmi Twitter hesabımızı takip ediniz. https://twitter.com/acikveuzaktan

AUZEF Dekanlığı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI ONLİNE MI?

Değerli Öğrencimiz,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamanız ve akademik takvimimizin aksamaması için Güz Dönemi AUZEF Telafi (Bütünleme) Sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi yapılmasına karar verilmiştir. Detaylı bilgiye https://bit.ly/3nKRlDh adresinden ulaşabilirsiniz.

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