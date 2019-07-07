Audi, 620 Beygir Gücüne Sahip Yeni Canavarı R8 LMS GT2'yi Tanıttı

R8 LMS GT3, R8 LMS GT4 ve RS3 LMS gibi yarış otomobilleriyle tanıdığımız Audi'nin yarış arabalarından sorumlu birimi Audi Sport, GT2 kategorisine 620 beygir gücündeki R8 LMS GT2 modelini ekleyecek. Audi Sport, Goodwood Hız Festivali kapsamında yeni aracını otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Audi R8 modelinin üzerine inşa edilmiş bu yeni araç, yarış arabası olarak çıkacağı için trafikte kendisine yer bulamayacak.

Aracın tasarımına baktığımızda agresif bir gövde, tavanda büyük bir hava girişi ve gerçekten büyük bir arka rüzgarlık görüyoruz. Aracın egzoz çıkışları da lambaların hemen altında konumlandırılmış. Önümüzdeki yıl yarışlara katılması beklenen R8 LMS GT2 modelinin kaputunun altında ise 620 beygir güç üreten 5,2 litrelik V10 atmosferik bir R8 motoru yer alıyor.

Bu motor, aracı oldukça güçlü bir hâle getirirken aracın iç mekânındaki birçok donanımın çıkarılması ve yerine genel olarak karbon fiber malzemeden üretilen yeni donanımlara geçilmesi, R8 LMS GT2'nin Audi'nin normal R8 modeline göre oldukça hafif hâle gelmesini sağlamış durumda. Bu değişikliklerin sonunda ise R8 LMS GT2, 1.350 kilogram ağırlığa kadar düşmüş ve bu hafifleme sayesinde de aracın ağırlık/güç oranı 2,1 kilogram/beygir şeklinde güncellenmiş hâlde.

Audi Sport, aracın şasi bilgisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Şirket, bu yeni canavarın şasisinin R8 Coupe ile değil R8 Spyder ile ortak noktalarda buluştuğunu açıkladı. Audi'nin bu 620 beygir gücündeki özel aracına biçtiği değer ise vergisiz hâliyle 338.000 euro.