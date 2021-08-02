ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
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ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI

ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de Emre Yalçın (35), şasesini uzattığı ATV'sinin önüne mobilyacıda tasarlayıp monte ettiği ahşap tezgahta simit satışıyla ilgi çekti.

GÜMÜŞHANE'de Emre Yalçın (35), şasesini uzattığı ATV'sinin önüne mobilyacıda tasarlayıp monte ettiği ahşap tezgahta simit satışıyla ilgi çekti.

Kentin yanı sıra komşu illerde simit satarak geçimini sağlayan Emre Yalçın, daha pratik ve hızlı satış yapmak için kendisine ait ATV aracını, seyyar simit aracına dönüştürmek istedi. Yalçın, sanayide şasesini uzattığı ATV'sinin önüne mobilyacıda ahşaptan tasarlattığı cam vitrini monte etti. 6 ay süren çalışma sonucunda Yalçın, ATV'yle sokak sokak gezerek simit satışı yapıyor, ürünlerini bayatlamadan müşterilerinin beğenisine sunuyor. Her sabah tezgahının başına geçen Yalçın'ın seyyar simit aracı, müşterililerinin yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Kimileri, simit satın aldığı Yalçın ve aracıyla anı fotoğrafı da çektiriyor.

'BU ARAÇ HAYALİMDİ'

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Emre Yalçın, 'Böyle bir iş fikrini düşündük ve 6 ayda bu arabayı yaptık. Böyle bir şey yapmak benim hayalimdi. Arabayı yapmak için 3 ustayla çalıştık. Sıra dışı seyyar bir simit arabası yaptık. Ben satmış olduğum ürüne güveniyorum. Satmış olduğum ürünler günlük taze olarak geliyor. Gümüşhane insanın da bu lezzeti sevdiğini biliyordum. Bundan yola çıkarak böyle bir ticari girişimimiz oldu. Simit satmak için hareket halinde olmak gerekiyor. Eski usulde tepsi, sepet veya seyyar araçta satılıyor. Biz de farklı daha modern bir şekilde satışı planladık. Amacımız daha göze hoş gelen, daha çekici ve hızlı bir satış aracı yapmaktı; bunu da başardık. Araç ilgi çekiyor. Birçok insan sadece simit için değil, fotoğraf çektirmek için de geliyor' dedi.

MÜŞTERİLERİ MEMNUN

Yalçın'dan simit satın alan müşteri Hüseyin Türker de, daha önce böyle bir simit arabası görmediğini, ilgisini çeken aracın çok güzel olduğunu söyledi. Fehim Aysel ise, 'Çok güzel bir hizmet, ben çok memnun oldum. Bu tarz araçlardan bir tane değil, bin tane olması gerekiyor' diye konuştu.

ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI
ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATV'YE MONTE EDİLEN AHŞAP TEZGAHTA SİMİT SATIŞI - Haberler
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