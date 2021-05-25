Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı
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Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı

Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Masumiyet dizisinin çekimleri sırasında rol gereği Ertuğrul Postoğlu'na tokat atmış, bunun sonucunda da Postoğlu'nun çenesi çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından bir programa katılan Avşar, çok konuşulan tokat olayını anlattı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu oldu. Avşar, Masumiyet dizisinin neden bittiğini açıklayarak "Daha önce bitecekti aslında ama ben devam etmesi zorladım" dedi. Işık'a konuşan Avşar, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"SON VURUŞUMDA ÇENESİNE GELDİ"

Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat meselesini sorunca Avşar, yaşananları şöyle anlattı:

"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi"

AĞZINI KAPATAMAMIŞ

Birkaç dakika geçine Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini söyleyen Avşar, apar topar hastaneye gidildiğini belirtti. Yaşanan trajikomik olayı anlatırken gülmesine engel olamayan Avşar, Postoğlu'ndan da yayın sırasında esprili bir dille özür diledi.

ÇENE KEMİĞİNİ ÇIKARMIŞTI

Hülya Avşar'ın senaryo gereği attığı tokat, rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı.

Attığı tokatla rol arkadaşının çene kemiğini çıkaran Hülya Avşar, olayın perde arkasını anlattı
Ertuğrul Postoğlu
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