Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı
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Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

07.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:52
Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

ADANA'da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle attan düşerek yaralandı.

ADANA'da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle attan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç, boş arazide ata binmek istedi. At üzerinde bir süre giden Girgeç, hızlanması ve huysuzluk yapması sonucu dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Girgeç'in o anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Girgeç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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