ATO Başkanı saldırı için suç duyurusunda bulundu
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ATO Başkanı saldırı için suç duyurusunda bulundu

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yönetim kurulundaki arkadaşları tarafından darp edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

ATO Başkanı saldırı için suç duyurusunda bulundu
04.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:18

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yönetim kurulundaki arkadaşları tarafından darp edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Darp edildiğine ait raporu, kendisine ait sosyal medya sayfasından paylaşan Başkan Büyükçıvgın'ın, savcılığa başvurarak kendisini darp ettiği iddiasıyla ATO yöneticisi arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Suat Akın, ATO yöneticileri Ahmet Ürgüplü ve İbrahim Ulaş hakkında suç duyurusunda bulunan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın Ayvalık Devlet Hastanesi'nden 7 günlük rapor aldı.

Büyükçıvgın, yaşadığı darp konusuyla ilgili sonuna kadar hakkını arayacağını belirtti.

Öte yandan, Mustafa Büyükçıvgın'a yönelik darp olayında adı geçen ATO Başkan Yardımcısı Suat Akın ise konunun yargıya taşındığını belirterek, "Mustafa Büyükçıvgın'ın aldığı rapor darp raporu değil, 7 günlük istirahat raporudur. Bu konuyla ilgili zaten savcılığa giderek şikayetçi olan da benim. Konu yargıya taşındığı için şu anda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Süreç tamamlandıktan sonra bu konuda geniş çaplı açıklamalarda bulunacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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