Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun, LCV adlı filmi ile ekranlara dönüyor
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Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun, LCV adlı filmi ile ekranlara dönüyor

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Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsur'un paylaştığı Atiye dizisinde gösterdiği performansla takdir toplayan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un LCV (Lütfen Cevap Veriniz) adlı filmde rol alacağı öğrenildi.

Atiye dizisinde Metin Akdülger'le beraber rol aldığı sahneler özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, 3. sezon çekimleri biten ancak yayınlamayan Atiye'nin ardından herhangi bir projede yer almamıştı.

Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun'un yeni projesi ortaya çıktı

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU VE USHAN ÇAKIR DA KADRODA

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şenolsun'un rol alacağı proje ortaya çıktı. Güzel oyuncununLCV (Lütfen Cevap Veriniz) adlı sinema filminde Cem Yiğit Üzümoğlu'yla birlikte rol alacağı öğrenildi. Dizide kamera karşısına geçecek bir diğer ismin ise Ushan Çakır olduğu belirtildi.

Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun'un yeni projesi ortaya çıktı

FİLMİN KONUSU NE?

Mam'Art Prodüksiyon imzalı filmin senaryosunu Erdi Işık hazırlıyor. Dizinin yönetmenliğini ise İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı üstlenecek. Filmde, evlenmek üzere olan bir çiftin, düğünlerinden hemen önce kendi ikiyüzlülükleriyle yüzleşmesinin hikayesi anlatılacak.

LCV filmini ilginç kılan ayrıntı ise tek mekanda geçmesi ve filmde, 3 karakter arasında dengelerin sürekli değişmesi olarak kaydedildi.

Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun'un yeni projesi ortaya çıktı
Atiye'deki oyunculuğu olay olan Melisa Şenolsun, LCV adlı filmi ile ekranlara dönüyor
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