Atını götürüp berberde tıraş ettirdi
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Atını götürüp berberde tıraş ettirdi

Atını götürüp berberde tıraş ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denizli'de bir erkek kuaförü, müşterisinden gelen talep üzerine eline aldığı makas ile atın yelelerini tıraş etti.

Denizli'de bir erkek kuaförü, müşterisinden gelen talep üzerine eline aldığı makas ile atın yelelerini tıraş etti. Berberin kaydettiği o anlar komik anlar yaşatırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Denizli'nin Çal ilçesinde yıllardır erkek kuaförü olarak çalışan Musa Memeci, müşterisi Gökhan Ak ile daha önce şakalaştıkları at tıraşı konusu gerçek oldu. Müşterisinin atını makas yardımıyla tıraş etti. Yapılan tıraşı videoya da çektiren Memeci'nin tıraş anı komik anlara neden oldu. Memeci'nin, midillinin yelelerini detaylı bir şekilde tıraş etmesi dikkatlerden kaçmadı. Görenleri güldüren bir o kadar da düşündüren ilginç olay ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. - DENİZLİ

Atını götürüp berberde tıraş ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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