Atın altından geçmek isteyen kaykaycı, at tarafından ezildi
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Atın altından geçmek isteyen kaykaycı, at tarafından ezildi

Atın altından geçmek isteyen kaykaycı, at tarafından ezildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da bir kaykaycı, yolda gördüğü atın altında geçmeye çalıştığı sırada at tarafından ezildi.

Rusya'da bir kaykaycı, yolda gördüğü atın altında geçmeye çalıştığı sırada at tarafından ezildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün bir kaykaycı yolda gördüğü atın altından geçmek istedi. Altından geçmeye çalışan kaykaycı nedeni ile korkan at, panikle uzaklaşmaya çalıştı. Kaykaycı ise panikleyen at tarafından ezildi. Atın toynaklarına maruz kalan kaykaycı, güçlükle yerden kalkarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlginç olay ise sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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