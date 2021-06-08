Atilla Uras kimdir? Atilla Uras kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında sık sık adı geçen Atilla Uras internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Atilla Uras kimdir? Atilla Uras kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Sedat Peker'in videolarında sık sık adı geçen Atilla Uras internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Atilla Uras kimdir? Atilla Uras kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

ATİLLA URAS KİMDİR?

Atilla Uras 1937 yılında Kadıköy'de doğmuştur. Robert Koleji 'ni bitirdikten sonra eğitimine Amerika'da devam etmiş; Boston şehrinde, Babson Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler'e ilk ticaret yapan kişi olarak bilinen Atilla Uras Marmara Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Atilla Uras 26 Haziran 2018 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de kiralardan en fazla gelir elde eden listesinde, 173 milyar 499 milyon 70 bin lira kazanç ile listede ilk 100 arasında yer almaktadır.

Günümüzde müteahhit olarak çalışmalarını sürdürmekte, İstanbul Boğazı ve Etiler gibi yerlerde bir çok ev villası mevcuttur.

Yasemin ve Nilüfer Uras isimlerinde iki kızı vardır.

Hayırsever iş adamının kendi ismi ile yapılmış olan Atilla Uras Anadolu Lisesi eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir.