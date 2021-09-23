Atila Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atila Kaya'nın hayatı ve biyografisi!

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ATİLA KAYA KİMDİR?

Atila Kaya, (d.15 Ağustos 1957, Kars, Türkiye), Türk siyasetçidir.

Atila Kaya doğum tarihi : 15 Ağustos 1957

Atila Kaya kaç yaşında : 64 yaşında

Atila Kaya nereli : Kars Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Atila Kaya mesleği ne : Siyasetçi

İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığını yapmıştır. 2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesiydi.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmamıştır.

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