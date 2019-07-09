Atıl durumdaki okula kurulan atölyeden ihracat

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile bir tekstil firmasının başlattığı "Öğret kazandır" projesi kapsamında, atıl durumdaki bir köy okuluna kurulan atölyede açıköğretim lisesi öğrencilerinin ürettiği gecelikler, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Proje kapsamında merkeze bağlı Akpınar köyünde atıl durumda bulunan köy okulundaki eski birleştirilmiş sınıflar tekstil atölyesine dönüştürüldü. Burada usta öğreticilerce açıköğretim lise öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor.

Atıl köy okulunda kurulan atölyede uygulamalı eğitim gören 28 öğrencinin ürettiği gecelikler ise Rusya, Ukrayna, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Cibuti, Somali, Yemen, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Eğitimlerinin yanı sıra atölyede meslek öğrenen öğrenciler, aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşarken, çırak, kalfa, usta ve usta öğretici belgelerine de sahip olarak kendi iş yerlerini kurma imkanına kavuşacak.

"Aylık 25 bin gecelik dikiyoruz"

Atölye işletme sorumlusu Mesut Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılmayan atıl durumdaki okulun sınıflarını köylülerin yardımıyla temizleyip tekstil atölyesine çevirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin atölyede hem meslek öğrenip hem de diploma sahibi olduklarını aktaran Kaya, öğrencilerin atölyeden ürettikleri ürün karşılığı elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İlk başladıklarında ayda 5 ile 7 bin arasında gecelik diktiklerini bildiren Kaya, "Şu an aylık 25 bine yakın gecelik dikiyoruz. 28 öğrencimizin eğitim gördüğü atölyemizde diktiğimiz geceliklerin yüzde 20'sini Rusya'ya, yüzde 80'ini ise Arap ülkelerine ihraç ediyoruz." dedi.

Kaya, burada eğitim gören öğrencilerin aylık bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında kazandığını belirterek, "Devletimiz işletmeye öğrenci başına 365 lira katkı ödemektedir. Bizler de öğrencilerimizin çırak, kalfa ve ustalık derecesine göre aylık ödemelerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler memnun

Öğrencilerden Asım Korkut da atölyede hem uygulamalı eğitim görüp hem de diploma sahibi olacaklarını belirterek, "İleride kendi iş yerimizi açacağız. Burada kazandığımız parayla ise ailemizi geçindiriyoruz. Bazı genç kızlarımız kendi çeyiz eşyalarını dizmeye başladılar." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatma Nur Şahin ise atölyede güzel zaman geçirdiğini, meslek öğrendiklerini ve bir yandan da ileride kendi iş yerini açmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA