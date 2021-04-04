Atıkları esere dönüştürdüler
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Atıkları esere dönüştürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atıkları esere dönüştürdüler

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Atma dönüştür tasarım yarışması' sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Atma dönüştür tasarım yarışması' sonuçlandı. Yarışmada derece alan öğrenciler ise Yağmur Selvitoplu, İrem Bolal, Esma Yaşar, Nur Esen ve Mustafa Eren Çalışkan oldu.

Gönderilen eserleri değerlendiren seçici kurul üyeleri, yarışmada derece alan eserleri belirledi. Belirlenen eser sahipleri ise; kağıt çini tasarımı ile Yağmur Selvitoplu birinci, mamatik tasarımı ile İrem Bolal ikinci, robot tasarımı ile Esma Yaşar ve eğlence Küpü tasarımıyla F. Nur Esen üçüncülüğü paylaştı. Yarışmada teşvik ödülünü ise, kum saati tasarımıyla Mustafa Eren Çalışkan aldı. - KÜTAHYA

Atıkları esere dönüştürdüler
Atıkları esere dönüştürdüler
Atıkları esere dönüştürdüler
Atıkları esere dönüştürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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