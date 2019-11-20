Atık şişelerden inşa ettiği evde yaşıyor

20.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:36

Yan yatırarak dizdiği şişeleri çimento ile birbirine tutturan Martins'in yaptığı 9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki evin içinde yatak odası, mutfak, koridor ve banyo bulunuyorView on euronews