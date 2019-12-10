Atık pille tarih yolculuğu
İZMİR'in Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor.
İZMİR'in Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor. Kampanyada, bir yıl içinde yaklaşık 1 ton pil toplandığı belirtildi.
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova Belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı. Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor. Ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.