Atık pille tarih yolculuğu

10.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:24

İZMİR'in Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor. Kampanyada, bir yıl içinde yaklaşık 1 ton pil toplandığı belirtildi.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova Belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı. Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor. Ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.

Kaynak: DHA