Athena Gökhan, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Aldığı Kararı Eleştirdi!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tunceli'de belediye tabelasında "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" kullanılması kararını sosyal medyadan eleştirdi.
Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı. Tunceli Belediyesi, meclis toplantılarında alınan karara göre belediye hizmet binalarındaki tabelaların 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiği bilgisi yer aldı.
DUYGUSAL KARAR ALMALAR KAOS YARATIR
Son günlerde siyasi söylemleriyle gündem olan Gökhan Özoğuz, daha önce desteklediğiMaçoğlu ile bu açıklama sonrası ters düştü. Özoğuz Twitter hesabından "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" alınan kararın yerinde olmadığını dile getirdi.
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vitesin yerini bulmuş ;valilik kararına saygılı olacağız diyor ;hadi dağılın gece vakti şimdi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gökhan sen değilmiydin maçoğlu maçoğlu diye sabah akşam tweet atan. Şimdi ne oldu? Bilmediğin adamı o kadar poh pohlamayacaksın demek ki. Nohutçu haddini bilsin. Dersim değil tunceli.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Dersim halki karar vermis,Dersim ismine.Kime ne?Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Adayi iyi tanimadan bilmeden taraf oluyorlar cahil cahil .yanlış yapınca da sitem ediyorlar Athena ,siyaset senin neyine...Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Pastadan bir dilim almak için bir birleri ile yarışanlar yetmezmiş gibi birde ucundan kıyısından bir şeyler tırtıklayabilirmiyim, koparabilirmiyim diyenler üşüştü memleketin başına. Pek hayra alamet deyil bu kalkışma, Allah sonunu hayreylesinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır