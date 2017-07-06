Ateşli Sunucu Seda Akgül Beyaz Mayosu ile Herkesin Dikkatini Çekti

Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' programının ateşli sunucusu Seda Akgül, programdan ayrılmasının ardından 'Yuvamız Yıkılmasın' adlı programı sunacağını duyurmuştu. Akgül program başlamadan tatile gitti. Ünlü sunucu beyaz mayosuyla tüm sahilin dikkatini çekti.

VÜCUDU SARKMAMIŞ

Kanal D'de program sunarken zayıflamaya karar veren Seda Akgül, kilolarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra pek çok kişinin aksine kilo vermesine rağmen vücudunun sarkamadığı da mayolu görüntüsü ile ortaya çıktı.