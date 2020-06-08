Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Yeni tip koronavirüs vaka tanımında ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Sağlık Bakanlığı, test kriterlerini değiştirdi. Artık, tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı veya ishal belirtilerinden birini yaşayan kimselere de test yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka tanımında özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtisi olan kişilere test uyguluyordu. Bakanlık dünyada görülen farklı semptomlar nedeniyle "test kriterlerini" değiştirdi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, bundan böyle ateş, öksürük, nefes darlığının yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa da vatandaşa test uygulanacak.

KRİTERLERE TAT VE KOKU KAYBI EKLENDİ

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi. Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle:

"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır."