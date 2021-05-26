Atelektazi Nedir? Nedenleri Nelerdir? Atelektazi Neden Olur?
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Atelektazi Nedir? Nedenleri Nelerdir? Atelektazi Neden Olur?

Atelektazi Nedir? Nedenleri Nelerdir? Atelektazi Neden Olur?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süreli cerrahi işlemlerden önce, solunum yolu ile alınan gaz halindeki anestezik maddeler sonucunda akciğer içinde bulunan havanın içeriğinin değişerek akciğerlerin büzüşmesine neden olur.

Uzun süreli cerrahi işlemlerden önce, solunum yolu ile alınan gaz halindeki anestezik maddeler sonucunda akciğer içinde bulunan havanın içeriğinin değişerek akciğerlerin büzüşmesine neden olur. Bu nedenle, cerrahi işlemlerden sonra atelektazi oluşumu sık görülür.

Atelektazi Nedir?

Atelektazi, altta yatan nedene bağlı olarak akciğere hava gitmemesi sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durumun sonucunda akciğer hava ile dolamaz ve bunun sonucunda da solunum işlevi yerine getirilemez. Bu hastalığın belirtileri ise, sorunun altında yatan sebeplere bağlı olarak değişir. Ama bazen komplikasyonlar, belirti göstermeden de ortaya çıkabilir.

Atelektazi Nedenleri Nelerdir?

Atelektazinin altında yatan pek çok neden olabilir. Bu komlikasyon akciğerdeki hava yollarının tıkanması ya da kapanması sonucunda ortaya çıkar. Tıkanmaya bağlı olarak ortaya çıkan atelektazinin en önemli nedenleri arasında aşırı mukus, büyük ameliyatlar, solunum yoluna yabancı madde kaçması ve akciğerde bulunan tümörlerdir.

Tıkanmaya bağlı olarak ortaya çıkmayan atelektazinin başlıca nedenleri arasında ise, plevral efüzyon, pnömotoraks (akciğerde hava kaçağı), akciğer dokusunda zedelenme, göğüs travması, zatürre (pnömoni) ve hava yollarını kapatmayan tümörler sayılabilir.

Atelektazi Neden Olur?

Büyük, uzun süren ve önemli ameliyatlar sırasında hastaya uygulanan narkoz, hastanın nefes alıp verme şeklini tamamen değiştirdiği için kapsamlı ve büyük bir ameliyat sonrasında hastalarda kısa süreli de olsa atelektazi olarak isimlendirilebilir. Buna ek olarak, akciğerde mukus birikmesi sonucu hava yollarının tıkanması soncunda da akciğerlere yeteri kadar hava ulaşmaz. Bu durum da ameliyattan sonra sıkça karşılaşılabilen önemli bir komplikasyondur.

Genellikle ameliyat sırasında derin nefes almayı engellemek amacı ile hastaya verilen ilaçların sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Ama bu sorun, ağır astım atakları ve kistik fibrozis gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Hava yollarının çeşitli nedenler sonucunda tıkanması ve tıkanan bölgenin altında kalan akciğer bölgesinin sönmesi olarak açıklanabilir. Atelektazi, geçici ya da kalıcı bir komplikasyon olabilir.

Kaynak: Hürriyet

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Atelektazi Nedir? Nedenleri Nelerdir? Atelektazi Neden Olur? - Haberler Magazin
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