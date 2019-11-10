Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı.

10.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:39
Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)

ÖĞRENCİLERDEN KOREOGRAFİSİ

Kilimli ilçesine bağlı beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi. Atatürk'ün doğduğu yıl ile hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Hazırlanan video, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et