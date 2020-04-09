Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
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Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Başsavcı, Tebriz, Magazin

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen stand-up'çı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

09.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:15
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk ve Mevlana hakkında sözleri tepki çeken 'stand-up'çı Emre G. için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen stand-up'çı Emre G. hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı

Haberin Videosu:

Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
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