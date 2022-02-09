Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin yıldönümü kutlandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 98'inci yıldönümü, durup kenti izlediği Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'nı ziyaretinin 98'inci yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinde durup kenti izlediği için ismi Gazibeğendi Tepesi olan noktada yapılan törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Melahat Yaylacı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Melahat Yaylacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) tarafından çeşitli halk oyunları gösterileri sergilendi. İkram Aracı'ndan katılımcılara sıcak içecek servisinin yapıldığı kutlama programı, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okumasıyla sona erdi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Melahat Yaylacı, 9 Şubat'ın Kuşadası için çok önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Aradan geçen onlarca yıla rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ziyaretlerin yıldönümleri aynı coşku ve heyecan içerisinde kutlanmaktadır. Yaşamını, Türk milletinin bağımsızlığına adayan ve eşsiz askeri dehası ile önderlik ettiği destansı kurtuluş mücadelesini 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir liderdir. Bu düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadalı devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt ve bu vatan için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - AYDIN