Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü
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Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle kutlama programlarının iptal edilmesi nedeniyle Kaymakam Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü
Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü
Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü - Haberler
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