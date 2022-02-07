Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser
AA, İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde TRT sanatçısı Ali Çakar, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan da katıldı.
Vatandaşlar, konserde Çakar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
AA / İlkan Toprak - Güncel