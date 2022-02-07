Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser

AA, İlkan Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde TRT sanatçısı Ali Çakar, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan da katıldı.

Vatandaşlar, konserde Çakar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kongre, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title