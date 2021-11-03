ANKARA (DHA) - Atatürk'ün '1921 Ankara Antlaşması' için Fransa'ya yazdığı mektup sergide

ANKARA Fransız Kültür Merkezince, 20 Ekim 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nın 100'üncü yılı kapsamında açılan 'Ankara Anlaşması' sergisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fransız Konsey Başkanı Aristide Briand'a antlaşmanın imzalanması nedeniyle yazdığı Fransızca mektup yer aldı.

Ankara Fransız Kültür Merkezi, 20 Ekim 1921'de TBMM Hükumeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nın 100'üncü yılı nedeniyle başkentte 'Ankara Anlaşması' sergisi açtı.

Gauthier, Atatürk'ün mektubunda, anlaşmanın imzalanmasının Ankara'da genel bir sevinç ile karşılandığının altını çizdiğini ve 'TBMM, özellikle, bu dostluk nişanesinin taşıdığı yüksek değeri takdirle ve gerçek kapsamının bilincinde olarak, bu belgeye en büyük ümitlerini bağlar ve bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde son derece mutlu bir etkiye sahip olacağından şüphe etmez' ifadelerini kullandığını söyledi. Gauthier, "Mustafa Kemal Paşa, Doğu'daki istikrarsızlığa Sevr Antlaşmasının yol açtığını hatırlatır ve bu anlaşmanın 'doğumundan itibaren hükümsüz olmaktan kurtulamayacak kadar büyük bir haksızlık teşkil ettiğini' söyler. TBMM Başkanı, mektubuna şu barış mesajıyla son verir; 'Şayet Fransız Hükumeti ile mutabakat halinde, ilerlemeye ve genel mutluluğa en büyük hizmeti yaparak, barışın ve halklar arasındaki anlayışın yeniden kurulmasına yardımcı olabilirsek, mutluluk duyacağız.'"