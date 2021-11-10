Atatürk sevdiği şarkılarla anıldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında yapılan gece Serenad Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un dakatıldığı gecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zeybek oynarken canlandırıldığı tiyatral gösteri ayakta alkışlandı.

Sanat yönetmenliğini Engin Koyuncu'nun üstlendiği anma konserinde Atatürk, sevdiği şarkılarla yad edildi. Serenad Kültür ve Sanat Derneğisanatçılarının, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle salonu dolduran konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. İki ayrı bölümden oluşan konserde şarkı, türkü ve şiirlerle 18 sanatçı sahne aldı. İlk bölümün sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırılması ise duygu dolu anlar yaşattı. Seyircilerin arasında geçerek sahneye çıkan canlandırma sanatçısı Zeybek gösterisi ile büyük alkış aldı.

Konserde sanatçılara çiçek ve katılım belgesi vererek teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Atamızın aramızdan ayrılışının 83. Yılını geride bırakıyoruz. O bunca yıl sonra bile herkesin özlediği bir lider. Dünyanın konuştuğu tanıdığı bir lider. Onun yaptığı devrimler bugün bile güncelliğini koruyor. Burada Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Resmi törenler

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenlerde Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver ile siyasi parti ve dernek temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bornova'da da hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okundu.

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