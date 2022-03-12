Unkapanı Köprüsü'nde ikinci tehlike! Bağlantı yerleri yine ayrıldı, trafik durdu - Haberler

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Unkapanı Köprüsü'nde ikinci tehlike! Bağlantı yerleri yine ayrıldı, trafik durdu

AA - Berk Özkan - Güncel
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Unkapanı Köprüsü'nde ikinci tehlike! Bağlantı yerleri yine ayrıldı, trafik durdu

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde yer alan Unkapanı Köprüsü dün bağlantı yerinden ayrılması nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Köprünün bağlantı noktasının bugün bir kez daha ayrılmasıyla birlikte trafik akışı yine durdu. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından köprü, normal akışına döndü.

Dün 5 saat süreyle kapatılanAtatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü trafiğe kapattı. Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı.

Unkapanı Köprüsü'nde ikinci tehlike! Bağlantı yerleri yine ayrıldı, trafik durdu

20 SANTİMETRE AÇILMIŞTI

Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, uzun süreli çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

Unkapanı Köprüsü fırtına yüzünden iki günde iki kez ayrıldı

AA / Berk Özkan - Güncel

Unkapanı, Güncel, Haberler

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