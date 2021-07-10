ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 8 operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da 8 operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde bir TIR'ın dorsesinde X-RAY cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 kaçak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı yapılan 8 operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında 123 kaçak göçmen de yakalandı. Operasyonlarda 3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı 8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi ise tutuklandı

FOLYAYA SARILI GÖÇMENLER YAKALANDI

Bu arada operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir TIR'ın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, TIR'ın dorse kapağının mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldığını tespit etti. X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için de yolcuların kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlendi. TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, 2 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi de gözaltına alındı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TIR'DA FOLYAYA SARILI 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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