Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı

Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında gerçekleşen patlama korkuya neden oldu. THY Basın müşaviri tarafından yapılan açıklama da patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olduğu bildirildi