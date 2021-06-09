Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
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Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında gerçekleşen patlama korkuya neden oldu. THY Basın müşaviri tarafından yapılan açıklama da patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olduğu bildirildi

Atatürk Havalimanı'ndan gelen patlama haberi herkesi korkuttu. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen patlama sonrası akıllara bomba saldırısı ihtimalini getirirken Türk Hava Yolları Basın Müşaviri tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
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Bilal Çığrım
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