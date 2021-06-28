Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Ataşehir'de yaşı küçük çocuklara içki ve sigara sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ataşehir'de yaşı küçük çocuklara içki ve sigara sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ikamet eden ailelerin, site içerisindeki iş yerinden çocuklarına alkol ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine ve deposuna baskın düzenleyen ekipler, 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

İş yeri sahibi E.M.O. hakkında kaçakçılık kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış