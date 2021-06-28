Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de yaşı küçük çocuklara içki ve sigara sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ataşehir'de yaşı küçük çocuklara içki ve sigara sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ikamet eden ailelerin, site içerisindeki iş yerinden çocuklarına alkol ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine ve deposuna baskın düzenleyen ekipler, 1194 şişe bandrolsüz içki, 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

İş yeri sahibi E.M.O. hakkında kaçakçılık kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi hayatını kaybetti
Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi hayatını kaybetti
Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü
Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir'de bir iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:35:53. #1.15#

title