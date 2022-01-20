Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangından bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve  sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken binanın üst katlarındaki bazı kişiler kameralara el salladı. Çıkan yangın sebebiyle binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


- İstanbul
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Yangın, Güncel, Haber

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