Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Haberler
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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Barbaros Mahallesi, Sevindik Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Gözyaşlarına boğulan bir kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında hasar meydana geldi.Binada yaşayan Fatma Kara, "Ben kiracıyım. Ev sahibi 'yangın var hemen dışarı çıkın' diye seslendi. Alevler bütün çatıyı sardı. Binada kimse yok herkes çıktı."  diye konuştu.


Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Barbaros Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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