Ataşehir Belediyesi 12. Çevre Şöleni çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı
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Ataşehir Belediyesi 12. Çevre Şöleni çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı

Ataşehir Belediyesi 12. Çevre Şöleni çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Çevre Şöleni'nde ilk etkinlik 2 Haziran Çarşamba günü Fetih Mahallesi Bağımsızlık Bulvarı'nda düzenlendi. Doğaseverler çevreye bırakılan atıkları topladı.

Etkinlik kapsamında çevreden toplanan atıklar doğaseverlere pes dedirtti. Atıkların içinde plastik su şişeleri, lastikler herkesi hayrete düşürdü.

Etkinliklerin diğer bir ayağında ise; 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Ataşehir Belediyesi, Bisikletliler Derneği, Migros, Ataşehir Kent Konseyi, İSPARK, ETİ Gıda, Peugeot Bisiklet, Denge Elektronik ve İnteraktif Çevre kurumlarının işbirliğiyle doğa dostu bir organizasyona imza atıldı.

Etkinlik alanına bisikletiyle gelenler ya da evinde, garajında atıl halde duran, kullanılmayan bisikletini getirip bağışlayanlar noter huzurunda yapılacak çekişe katılmak için formlarını doldurdular.

Bisiklet kullanımını teşvik etmeyi, bisikletin sağlıklı, çevreci ve ekonomik bir ulaşım aracı olduğunun altını çizmeyi amaçlayan organizasyon kapsamında, tamir edilebilen bisikletler köy okullarındaki çocuklara bağışlanırken, tamir edilemeyenler ise geri dönüşüme kazandırılacak.

5 Haziran Cumartesi günü, saat 17.00'de noter huzurunda yapılacak çekişle 10 adet bisiklet sahiplerini bulanacak. Aynı zamanda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ise saat 11.00'den itibaren bando ekibi ve Çevre TIR'ı Ataşehir'in cadde ve sokaklarında gezerek farkındalık oluşturacak.

Kaynak: Bültenler

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