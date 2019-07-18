Görevden alınan Celal Uzunkaya'nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ise Bayburt Valiliğine getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA