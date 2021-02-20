Atalan'da kadınlar dokumacılık sanatını yaşatıyor
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Atalan'da kadınlar dokumacılık sanatını yaşatıyor

20.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:22
Atalan'da kadınlar dokumacılık sanatını yaşatıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan Beldesi'nde kadınlar, açılan atölyeyle dokumacılık sanatını yaşatarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan Beldesi'nde kadınlar, açılan atölyeyle dokumacılık sanatını yaşatarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Atalan Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım, kursiyerlere belediye içerisinde kurdukları atölyeyle yer temin ettiklerini söyledi.

Bu sayede hem dokumacılık geleneğinin yaşatıldığını aktaran Başkan Yıldırım, kadınların ürünlerini satarak aile ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Kurs eğitmeni Ayşe Yıldırım da 16 kursiyerin atölyede halı, kilim ve çanta ürettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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